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Судьи отказываются объяснять решенияСегодня в 11:52

  • Текст

По гражданским делам.

В Госдуму РФ внесен документ, вносящий масштабные изменения в процессуальное законодательство. Текст законопроекта, подготовленного Верховным судом страны, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, передает "Уралинформбюро".

В частности, для оптимизации нагрузки предлагается разрешить судам не изготавливать мотивировочную часть решений по целому ряду гражданских дел. Не касается это категорий дел, наиболее значимых с точки зрения социальной и экономической направленности, по которым составление мотивированного решения всегда будет являться обязательным.

Также документом устанавливается, что помимо адвокатов представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование, пишет РАПСИ.

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