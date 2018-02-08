Из-за гриппа и ОРВИ.

В Ханты-Мансийске из-за эпидемии ОРВИ и гриппа с 8 по 14 февраля включительно закрыли все общеобразовательные учреждения. Учеников перевели на дистанционную форму обучения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

За минувшую неделю за медицинской помощью с ОРВИ обратилось 912 горожан, еще у 80 диагностирован грипп.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Югре отметили, что среднеокружные показатели заболеваемости превышены также в Урае, Нефтеюганске, Сургуте, Октябрьском, Кондинском и Березовском районах.

В ведомстве напомнили, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации необходимо приостанавливать учебный процесс, соблюдать оптимальный тепловой режим и отстранить от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию против гриппа.