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Маленьких россиян губят болезни и врожденные аномалииСегодня в 14:26

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Унося почти по 5 000 жизней в год.

За 2017 год в России умерло 9 600 младенцев. По данным Росстата, основными причинами смертности детей до года являются состояния, возникшие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии. За минувший год они унесли 4 900 и 2 000 жизней соответственно.

Среди распространенных заболеваний лидируют болезни органов дыхания (383 смерти, в том числе 249 от пневмонии и 100 от гриппа и ОРЗ), а также инфекционные и паразитарные болезни (342 случая). Смертельно опасными могут быть недуги органов пищеварения (47 случаев) и другие заболевания (1347).

После выписки из роддома ребенка наблюдают участковый педиатр и патронажная сестра, а каждый месяц дети до года проходят обязательный медосмотр. Им бесплатно делают прививки в соответствии с Национальным календарем и проводят необходимые диагностические мероприятия.

Но так как квалифицированная врачебная помощь малышу может потребоваться в любой момент, у него должен быть свой полис ОМС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования", новорожденные первый месяц "прикреплены" к полису матери. За это время родителям нужно выбрать страховую компанию и подать туда следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (паспорт гражданина РФ);
- если законный представитель не является родителем, надо предоставить решение суда или постановление органов опеки;
- СНИЛС ребенка (при наличии).

В день обращения в страховую выдается временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС и являющееся его эквивалентом. В течение 30 рабочих дней будет изготовлен сам полис ОМС единого образца.

Стоит отметить, что ежегодно "АльфаСтрахование-ОМС" страхует порядка 160 тысяч новорожденных.

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