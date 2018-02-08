Маленьких россиян губят болезни и врожденные аномалииСегодня в 14:26
- Текст
Унося почти по 5 000 жизней в год.
За 2017 год в России умерло 9 600 младенцев. По данным Росстата, основными причинами смертности детей до года являются состояния, возникшие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии. За минувший год они унесли 4 900 и 2 000 жизней соответственно.
Среди распространенных заболеваний лидируют болезни органов дыхания (383 смерти, в том числе 249 от пневмонии и 100 от гриппа и ОРЗ), а также инфекционные и паразитарные болезни (342 случая). Смертельно опасными могут быть недуги органов пищеварения (47 случаев) и другие заболевания (1347).
После выписки из роддома ребенка наблюдают участковый педиатр и патронажная сестра, а каждый месяц дети до года проходят обязательный медосмотр. Им бесплатно делают прививки в соответствии с Национальным календарем и проводят необходимые диагностические мероприятия.
Но так как квалифицированная врачебная помощь малышу может потребоваться в любой момент, у него должен быть свой полис ОМС.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования", новорожденные первый месяц "прикреплены" к полису матери. За это время родителям нужно выбрать страховую компанию и подать туда следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (паспорт гражданина РФ);
- если законный представитель не является родителем, надо предоставить решение суда или постановление органов опеки;
- СНИЛС ребенка (при наличии).
В день обращения в страховую выдается временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС и являющееся его эквивалентом. В течение 30 рабочих дней будет изготовлен сам полис ОМС единого образца.
Стоит отметить, что ежегодно "АльфаСтрахование-ОМС" страхует порядка 160 тысяч новорожденных.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
Нынешнее наказание не пугает автомобилистов.Сегодня в 19:40
Толстосумов обложат повышенной ставкой НДФЛ
Если одобрит Госдума.Сегодня в 19:30
Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
Ему же встречать комиссию FIFA.Сегодня в 19:08
Бизнесмен из Кушвы отделался штрафом за многомилионный долг перед работниками
Успел его выплатить.Сегодня в 19:04
Болельщики сборной РФ дали световой "отпор" WADA
В Канаде.Сегодня в 18:53
WhatsApp запустит собственную платежную систему
Не для всех.Сегодня в 18:24
Мундиаль отсрочил даты выпускных в Екатеринбурге
Аттестаты школьники получат после ЧМ.Сегодня в 17:47
В сургутском спорткомплексе зарезали посетителя
Подозреваемый задержан.Сегодня в 17:45
"Крестный отец" Брандо имел сексуальную связь с комиком
В кокаиновом угаре 70-х.Сегодня в 17:35
Пенсионер требует с дорожников Екатеринбурга миллион из-за ямы
В которую упал с велосипеда.Сегодня в 17:20
Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
В случившемся разберется прокуратура.Сегодня в 17:11
"АльфаСтрахование" передало в полицию 1627 заявлений о мошенничестве
Каждое десятое стало поводом для уголовного дела.Сегодня в 16:47
Ученица пермской школы отправила шесть одноклассников в больницу
Распылив духи в кабинете.Сегодня в 16:43
Техническое творчество сотрудников помогает "РН-Пурнефтегазу"
Экономить миллионы.Сегодня в 16:28
Собственники жилья возьмут в осаду отделы полиции
Ради регистрации болельщиков.
Главные новости
- Сегодня в 19:59МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
- Сегодня в 19:30Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
- Сегодня в 17:20Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
- Сегодня в 16:26Поколение "пенсион" считает баллы
- Сегодня в 16:07Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.