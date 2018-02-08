Жильцов поддержала прокуратура.

Свердловская облпрокуратура уличила управляющую компанию в поборах с жильцов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Речь идет об УК "Энергия", которая управляет многоквартирными домами на улице Блюхера. Как пояснили представители прокуратуры, эта жилконтора в декабре 2017 года попыталась взыскать с жильцов одного из подопечных домов плату за содержание жилья по завышенному тарифу.

По мнению руководства "Энергии", собственники жилья должны были платить за содержание одного квадратного метра жилой площади 31 рубль 39 копеек. Однако дом №16 "б" по улице Блюхера (известный также как ЖК "Пионер", построенный группой компаний "СКОН"), по мнению прокуратуры, подпадает под другой тариф, утвержденный постановлением администрации Екатеринбурга для домов такого типа — а именно 26 рублей 01 копейка за "квадрат".

Такой тариф начисляется для негазифицированных жилых домов без мусоропровода. Судя по всему, новостройка на Блюхера оборудована электроплитами.

Как бы то ни было, любое повышение тарифа, согласно Жилищному Кодексу РФ, может производиться только с согласия жильцов, высказанного на общем собрании. Однако жильцы дома № 16"б" такого решения никогда не принимали. В поисках защиты от произвола управляющей компании они обратились в прокуратуру.

"По результатам проведенной проверки прокуратура внесла директору ООО УК "Энергия" представление об устранении нарушений жилищного законодательства", — сообщили "Уралинформбюро" представители прокуратуры.

Следует отметить, что УК "Энергия" требования прокуратуры выполнила. Всем собственникам помещений дома № 16 "б" по ул. Блюхера произведен перерасчет платы за ноябрь-декабрь 2017 года по утвержденному мэрией тарифу.