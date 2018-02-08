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Отравления екатеринбургских школьников обсудили на федеральном уровнеСегодня в 14:10

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С подачи Кузнецовой.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заинтересовалась массовыми отравлениями детей в образовательных учреждениях. Тема детского питания стала ключевой на совещании с участием уполномоченного по правам детей при президенте РФ, передает "Уралинформбюро".

На своей странице в Facebook Кузнецова написала, что пока приходят такие "сигналы" как из Екатеринбурга, тема с детским питанием останется "предметом споров и поиска решений".

Также общественница отметила, что уполномоченные по правам ребенка в РФ, эксперты ОНФ и депутаты Госдумы предложили перечень мер и изучили "интереснейший опыт" регионов. Какие конкретно меры можно предпринять, чтобы дети перестали травиться в школах, не уточняется.

Стоит напомнить, что недавно в двух школах Екатеринбурга произошли массовые отравления. В школе №64 острую кишечную инфекцию подхватили 22 человека, а в №74 – 17.

Кроме того, в январе 2018 сотрудника "Школьно-базовой столовой "Золушка" прославила комбинат на всю страну. В Сети разлетелся ролик, на котором женщина накладывает еду в тарелки голыми руками.

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