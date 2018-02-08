А число арестованных сократят.

В дни игр мундиаля в исправительные учреждения Екатеринбурга, расположенные рядом с Центральным стадионом, не будут привозить заключенных. А задержанных во время чемпионата граждан отправят в другие изоляторы. Об этом сообщил врио начальника ГУФСИН по Свердловской области Александр Шек.

По его словам, на время чемпионата мира по футболу СИЗО-1 и ИК-2 перейдут на усиленный режим работы. В исправительную колонию будут впускать лишь ограниченное число транспорта. А количество арестованных, находящихся в изоляторе, "урежут" до тысячи (сейчас там содержится до полутора тысяч человек – прим. ред.). Число же сотрудников, наоборот, увеличат.

Развоза арестованных из СИЗО-1 в суды в дни матча не будет: "постояльцы" изолятора будут участвовать в заседаниях по видеоконференцсвязи.

Если позволит утвержденный распорядок дня, для "сидельцев" СИЗО-1 и ИК-2 будет организована онлайн-трансляция игр мундиаля. В противном случае им покажут видеозаписи матчей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.