Оформленные по закону.

В магазинах Екатеринбурга начали продавать сигареты в пачках, оформленных по новому регламенту Таможенного союза. Читатель "Уралинформбюро" приобрел товар в новой упаковке в одной из торговых точек в центре уральской столицы.

Изображения о вреде курения с устрашающими надписями теперь нанесены на обе стороны пачки и занимают больше половины ее площади.

Новый регламент вступил в силу 15 ноября 2017 года. Кроме измененного дизайна, теперь нельзя наносить на упаковки картинки, вызывающие ассоциации с продуктами питания, помещать внутрь пачек рекламные вкладыши, а также указывать слова или словосочетания, которые могут вызвать у потребителя впечатление о низком вреде курения, - "легкие", "мягкие", "с низким содержанием смол" и подобные.