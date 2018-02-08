С конкретными хэштегами.

Послом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет русская матрешка. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

Для своих подписчиков глава региона объявил конкурс. Автор фотографии с самой оригинальной матрешкой отправится в заграничную поездку в составе делегации, продвигающей заявку столицы Урала. "Публикуйте фотографии, рисунки или рендеры самых интересных, необычных, оригинальных матрешек с хэштэгами #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо , #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Ищите интересные матрешки в путешествиях. Рисуйте их сами. Фантазируйте! Матрешка XXI века должна быть по-настоящему крутой, современной!", - призвал Куйвашев.

На право проведения всемирной выставки, помимо Екатеринбурга, претендуют Осака и Баку. Итоговое голосование пройдет в Париже в ноябре 2018 года.