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Фантазируйте! Куйвашев подарит заграничный вояж за матрешку XXI векаСегодня в 15:46

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С конкретными хэштегами.

Послом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет русская матрешка. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

Для своих подписчиков глава региона объявил конкурс. Автор фотографии с самой оригинальной матрешкой отправится в заграничную поездку в составе делегации, продвигающей заявку столицы Урала. "Публикуйте фотографии, рисунки или рендеры самых интересных, необычных, оригинальных матрешек с хэштэгами #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо , #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Ищите интересные матрешки в путешествиях. Рисуйте их сами. Фантазируйте! Матрешка XXI века должна быть по-настоящему крутой, современной!", - призвал Куйвашев.

Иногда самые лучшие решения — самые очевидные. Послом екатеринбургской заявки EXPO 2025 станет самый добрый русский символ — русская матрешка. Кстати, именно после Всемирной выставки 1900 года наша матрешка обрела мировую славу. А в 1970 году на выставке в Токио миру показали самую «сложную» матрешку в истории — 72 куклы одна в другой! Теперь Матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург. В ближайшее время заявочный комитет запустит в соцсетях акцию с хэштегами #Matryoshkа4Expo и #МатрешкаЗаЭкспо в поддержу нашей заявки. А я хочу объявить личный конкурс. Публикуйте фотографии, рисунки или рендеры самых интересных, необычных, оригинальных матрешек с хэштэгами #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо , #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Ищите интересные матрешки в путешествиях. Рисуйте их сами. Фантазируйте! Матрешка XXI века должна быть по-настоящему крутой, современной! Я подпишусь на эти хэштэги, выберу лучшие публикации и приглашу автора самой интересной стать членом нашей делегации во время одной из международных поездок в поддержку екатеринбургской заявки. Автору фотографии, которая наберет больше всего лайков, вручу приз зрительских симпатий.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Фев 8, 2018 в 12:23 PST

На право проведения всемирной выставки, помимо Екатеринбурга, претендуют Осака и Баку. Итоговое голосование пройдет в Париже в ноябре 2018 года.

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