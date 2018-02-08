Лжегазовики стали головной болью екатеринбуржцевСегодня в 15:53
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И "Екатеринбурггаза".
Квартиры екатеринбуржцев с новыми силами атакуют лжегазовики. Они якобы проверяют газовое оборудование и, "найдя" утечку голубого топлива, предлагают заменить его. Счета при этом выставляются немалые, а дать гарантию качества выполненных работ не может никто. Сообщениями о незваных гостях горожане засыпали АО "Екатеринбурггаз".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, только за первую половину 8 февраля поступило два обращения.
Жительница дома №20 по улице Фрунзе сообщила, что утром 6 февраля к ней в квартиру постучали неизвестные в куртках Горгаза. "Под видом сотрудников газовой службы они пришли ко мне в квартиру, сказали что в доме серьезная утечка газа и им необходимо проверить оборудование в каждой квартире. Настоятельно рекомендовали мне заменить кран и шланг. Замена обошлась мне в 2 900 рублей", - написала женщина.
Только на следующий день она решила позвонить в "Екатеринбурггаз", где узнала, что никакие работы по ее адресу специалистами предприятия не проводились.
Подобное письмо пришло и с Цвиллинга, 18. Там "приходил мужчина с проверкой газа" и порекомендовал "заменить вентиль и шланг". Прощаясь, он оставил номер своего мобильного.
В связи с этим "Екатеринбурггаз" разработал памятку о том, как отличить газовика от мошенника. Аншлаги размещаются в троллейбусах, курсирующих по столице Урала, а также на информационных досках в подъездах домов. Кроме того, брошюры раздаются абонентам АО "Екатеринбурггаз" в ходе рейдов газовой безопасности с участием сотрудников МЧС.
В пресс-группе ГУВД по Екатеринбургу пострадавшим от действий лжегазовиков рекомендовали обратиться в полицию по месту жительства: в райотдел или к участковому. В целом стражи порядка советуют горожанам, а особенно пожилым людям, не терять бдительности.
Если в квартиру стучатся люди в спецодежде, а никаких объявлений о проверке газового оборудования от "Екатеринбурггаза" не было, нужно попросить у гостей удостоверение, уточнить ФИО и цель визита. Затем стоит позвонить в территориальное производственное управление "Екатеринбурггаза" и узнать, запланированы ли по вашему адресу какие-либо работы.
Стоит отметить, что благодаря бдительным жителям, в Первоуральске удалось поймать банду лжегазовиков, обманувших 19 человек. Троице грозит до 10 лет лишения свободы.
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