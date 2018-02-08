Ради регистрации болельщиков.

В городах-организаторах чемпионата миру по футболу-2018 могут возникнуть очереди в отделы миграции МВД. В них выстроятся собственники квартир, сдающие жилье болельщикам.

Согласно памятке, разработанной Ростуризмом, владельцы жилья будут обязаны регистрировать всех своих иностранных "постояльцев", а также арендаторов из России, снимающих жилье более, чем на три дня, передает "Уралинформбюро".

В документе также указаны права и обязанности арендодателя, необходимые условия для сдачи жилья и юридические коллизии, связанные с регистрацией постояльцев и уплатой налогов.

Стоит отметить, что Ростуризм нашел ответ и на вопрос о цене. В ведомстве посоветовали собственникам не стремиться необоснованно завысить цену: это скажется не только на репутации владельца квартиры, но и на репутации города.

"Завышенная цена – повод не воспользоваться вашим предложением. К примеру, для гостиниц на период чемпионата мира по футболу установлена максимально допустимая цена – она на 70% выше той, которая предлагается в настоящее время", – гласит памятка.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.