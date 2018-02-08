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Пенсионер требует с дорожников Екатеринбурга миллион из-за ямыСегодня в 17:35

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В которую упал с велосипеда.

Пенсионер Сергей Радо подал в суд на дорожно-эксплуатационное управление Октябрьского района Екатеринбурга. Мужчина требует с ДЭУ один миллион рублей за моральные страдания, которые он испытал, угодив в 2014 году в яму на перекрестке улиц Варшавской и Чистой.

Как рассказал "Уралинформбюро" истец, вечером 11 декабря он ехал на велосипеде, в какой-то момент его "подрезала" машина. Чтобы не попасть под колеса авто, Сергей свернул в сторону, а там оказалась выбоина. Попав в яму, Сергей улетел с двухколесного "коня" и чудом не погиб. С переломами и сотрясением мозга пенсионер попал в больницу, а потом долгое время лечился амбулаторно.

Через 3,5 месяца Сергей снова проезжал мимо места происшествия и обнаружил, что яма так и не ликвидирована. Не изменилась ситуация и через 5 месяцев. Тогда раздосадованный пенсионер обратился в ГИБДД, правоохранители зафиксировали имеющуюся выбоину. "Когда я стоял у этой ямы, пока инспекторы ГАИ все замеряли, в нее столько машин залетело...", - посетовал екатеринбуржец.

По словам собеседника агенства, до суда он обращался в МБУ "Октябрьский ДЭУ", но управление претензию велосипедиста отклонило. "Важным моментом моего иска является заявленная сумма компенсации морального вреда в один миллион рублей. Я понимаю, что суд не взыщет ее, но на данный момент это единственно доступный мне инструмент привлечения общественного внимания как к проблеме реального наказания для виновников, так и к практике мизерных возмещений пострадавшим", - отметил Сергей.

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