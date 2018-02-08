Мундиаль отсрочил даты выпускных в ЕкатеринбургеСегодня в 18:24
- Текст
Аттестаты школьники получат после ЧМ.
Стали известны дни, когда выпускники 9-х и 11-х классов школ уральской столицы смогут в торжественной обстановке получить свои аттестаты, передает "Уралинформбюро".
Согласно информации, размещенной на официальном портале Екатеринбурга, ученики 9-х классов получат заветные "корочки" 2 июля (с 12.00 до 14.00), выпускники 11-х классов – 30 июня после 18.00.
Для получения аттестата одиннадцатиклассникам достаточно успешно сдать экзамены по русскому языку и математике, девятиклассникам - по 4 предметам (по русскому языку, математике и двум на выбор школьников). Итоговая аттестация 9-х классов завершится 9 июня (резервные дни для сдачи экзаменов - 20-29 июня), 11-х - 20 июня (резервные дни для сдачи экзаменов - с 22 июня по 2 июля).
Стоит отметить, что выпускные в школах Екатеринбурга в этом году отгремят позже обычного. В 2014 году торжественная церемония прошла 24 июня, в 2015 - 26 июня, в 2016 и 2017 годах - 23 июня.
Вероятнее всего перенос дат выпускных связан с тем, что в июне этого года столица Урала примет 4 матча группового этапа мундиаля: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
Нынешнее наказание не пугает автомобилистов.Сегодня в 19:40
Толстосумов обложат повышенной ставкой НДФЛ
Если одобрит Госдума.Сегодня в 19:30
Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
Ему же встречать комиссию FIFA.Сегодня в 19:08
Бизнесмен из Кушвы отделался штрафом за многомилионный долг перед работниками
Успел его выплатить.Сегодня в 19:04
Болельщики сборной РФ дали световой "отпор" WADA
В Канаде.Сегодня в 18:53
WhatsApp запустит собственную платежную систему
Не для всех.Сегодня в 18:24
Мундиаль отсрочил даты выпускных в Екатеринбурге
Аттестаты школьники получат после ЧМ.Сегодня в 17:47
В сургутском спорткомплексе зарезали посетителя
Подозреваемый задержан.Сегодня в 17:45
"Крестный отец" Брандо имел сексуальную связь с комиком
В кокаиновом угаре 70-х.Сегодня в 17:35
Пенсионер требует с дорожников Екатеринбурга миллион из-за ямы
В которую упал с велосипеда.Сегодня в 17:20
Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
В случившемся разберется прокуратура.Сегодня в 17:11
"АльфаСтрахование" передало в полицию 1627 заявлений о мошенничестве
Каждое десятое стало поводом для уголовного дела.Сегодня в 16:47
Ученица пермской школы отправила шесть одноклассников в больницу
Распылив духи в кабинете.Сегодня в 16:43
Техническое творчество сотрудников помогает "РН-Пурнефтегазу"
Экономить миллионы.Сегодня в 16:28
Собственники жилья возьмут в осаду отделы полиции
Ради регистрации болельщиков.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- Сегодня в 19:59МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
- Сегодня в 19:30Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
- Сегодня в 17:20Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
- Сегодня в 16:26Поколение "пенсион" считает баллы
- Сегодня в 16:07Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.