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Мундиаль отсрочил даты выпускных в ЕкатеринбургеСегодня в 18:24

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Аттестаты школьники получат после ЧМ.

Стали известны дни, когда выпускники 9-х и 11-х классов школ уральской столицы смогут в торжественной обстановке получить свои аттестаты, передает "Уралинформбюро".

Согласно информации, размещенной на официальном портале Екатеринбурга, ученики 9-х классов получат заветные "корочки" 2 июля (с 12.00 до 14.00), выпускники 11-х классов – 30 июня после 18.00.

Для получения аттестата одиннадцатиклассникам достаточно успешно сдать экзамены по русскому языку и математике, девятиклассникам - по 4 предметам (по русскому языку, математике и двум на выбор школьников). Итоговая аттестация 9-х классов завершится 9 июня (резервные дни для сдачи экзаменов - 20-29 июня), 11-х - 20 июня (резервные дни для сдачи экзаменов - с 22 июня по 2 июля).

Стоит отметить, что выпускные в школах Екатеринбурга в этом году отгремят позже обычного. В 2014 году торжественная церемония прошла 24 июня, в 2015 - 26 июня, в 2016 и 2017 годах - 23 июня.

Вероятнее всего перенос дат выпускных связан с тем, что в июне этого года столица Урала примет 4 матча группового этапа мундиаля: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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