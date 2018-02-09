По версии "Уралинформбюро".

1. Наш ответ WADA

Необычный ответ на действия WADA и Международного олимпийского комитета дали российские болельщики. Они устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства в Монреале.

Болельщики пытались донести до чиновников от спорта, что главный допинг российских спортсменов - это поддержка и любовь болельщиков.

2. Космический бадминтон

Российские космонавты и астронавты из Японии и США - участники 54 экспедиции на МКС провели первый матч по бадминтону в невесомости, правда, счет в нем не велся.

В первом гейме сыграли Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, Норисигэ Канаи и Марк Ванде Хай. Во втором - последнего сменил Джозеф Акаба.

Капитан экипажа Александр Мисуркин призывает всех обратить внимание на эту простую и доступную игру. Достаточно иметь немного свободного времени, друга-единомышленника, две ракетки и волан.

3. Страсти от Жириновского

7 февраля столицу Урала посетил кандидат в президенты РФ - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он прочитал "back in USSR"-лекцию студентам УрФУ, посетил Ельцин-Центр и попробовал налепить уральских пельменей.

Основные тезисы выступления Владимира Вольфовича в городе, о название которого "язык сломаешь", - в нашем ролике.

4. Что нам снег...

Затяжные снегопады укутали Москву полуметровыми сугробами. В одном из них увяз рейсовый автобус. Однако пассажиры, спешившие вернуться домой после трудового дня, не растерялись и вытолкали машину на твердый участок дороги.

5. Хищники, берегитесь!

В одну из фотоловушек национального парка Приморья "Земля леопарда" впервые попал редкий саблезубый олень. Миниатюрный самец кабарги имеет устрашающий вид из-за длинных клыков, хотя является абсолютным вегетарианцем. Острые клыки заменяют ему рога в борьбе за самку.