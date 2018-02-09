Суровая московская зима❄️ Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замерзла, думаю пойду на автобус 238 доеду быстрей до дома, да не тут-то было! 🤦🏻♀️За одну остановку до моей мы застряли. 😬 Но все-таки наш русский народ не сдается никогда! 💪🏼Вытолкали и поехали 🤟🏻 . . #зима #снег #снегопад #бабушкинская #медведково #автобус #238 #столкача #новости #winter #bus #difficulties https://youtu.be/Rvz_TEeESRY
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По версии "Уралинформбюро".
1. Наш ответ WADA
Необычный ответ на действия WADA и Международного олимпийского комитета дали российские болельщики. Они устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства в Монреале.
Болельщики пытались донести до чиновников от спорта, что главный допинг российских спортсменов - это поддержка и любовь болельщиков.
2. Космический бадминтон
Российские космонавты и астронавты из Японии и США - участники 54 экспедиции на МКС провели первый матч по бадминтону в невесомости, правда, счет в нем не велся.
В первом гейме сыграли Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, Норисигэ Канаи и Марк Ванде Хай. Во втором - последнего сменил Джозеф Акаба.
Капитан экипажа Александр Мисуркин призывает всех обратить внимание на эту простую и доступную игру. Достаточно иметь немного свободного времени, друга-единомышленника, две ракетки и волан.
3. Страсти от Жириновского
7 февраля столицу Урала посетил кандидат в президенты РФ - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он прочитал "back in USSR"-лекцию студентам УрФУ, посетил Ельцин-Центр и попробовал налепить уральских пельменей.
Основные тезисы выступления Владимира Вольфовича в городе, о название которого "язык сломаешь", - в нашем ролике.
4. Что нам снег...
Затяжные снегопады укутали Москву полуметровыми сугробами. В одном из них увяз рейсовый автобус. Однако пассажиры, спешившие вернуться домой после трудового дня, не растерялись и вытолкали машину на твердый участок дороги.
5. Хищники, берегитесь!
В одну из фотоловушек национального парка Приморья "Земля леопарда" впервые попал редкий саблезубый олень. Миниатюрный самец кабарги имеет устрашающий вид из-за длинных клыков, хотя является абсолютным вегетарианцем. Острые клыки заменяют ему рога в борьбе за самку.
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