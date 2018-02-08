Бизнесмен из Кушвы отделался штрафом за многомилионный долг перед работникамиСегодня в 19:08
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Успел его выплатить.
Более 14 миллионов рублей задолжал 443 своим сотрудникам предприниматель из Кушвы. Зарплату он не выплачивал с февраля по апрель 2017 года.
Получить свои деньги рабочие смогли только после вмешательства правоохранителей. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
"После того, как привлечение к уголовной ответственности за данное деяние обрело для подозреваемого реальные очертания, он пересмотрел свой подход к соблюдению конституционного права работников на вознаграждение за труд. Таким образом, в ходе следствия подозреваемый свою вину признал и в полном объеме погасил образовавшуюся перед работниками задолженность", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Суд принял решение о прекращении уголовного дела. Предпринимателю назначен штраф в 50 000 рублей.
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