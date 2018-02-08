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МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче Сегодня в 19:59

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Нынешнее наказание не пугает автомобилистов.

Ужесточить в два раза наказание за повторное вождение в нетрезвом виде предлагает МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, корректировка законодательства позволит "повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения".

"Предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет, размер штрафа до 500 тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ", - цитирует Волк "Интерфакс".

Представитель МВД, пояснила, что по мнению экспертов, повторные нарушения ПДД водителями обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания, передает "Уралинформбюро".

"Кроме того, их мотивацию к строгому соблюдению ПДД снижает невозможность органов предварительного расследования избирать в отношении подозреваемых (обвиняемых) меру пресечения в виде заключения под стражу, так как максимальное наказание установлено в виде лишения свободы сроком до 2 лет", - добавила Волк.

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