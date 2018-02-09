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В Госдуме размышляют об отмене уголовного преследования юных преступниковСегодня в 08:35

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Чтобы "сохранить тысячи молодых судеб".

Ответственность за совершение несовершеннолетними преступлений небольшой и средней тяжести может быть облегчена. О начале работы над соответствующим законодательным предложением 8 февраля сообщила зампред Госдумы РФ Ирина Яровая.

По мнению депутата, совершение подростками таких видов преступлений не должно неизбежно влечь судимость и уголовное наказание, передает "Уралинформбюро".

"Мы предлагаем принципиально изменить логику: сделать правилом воспитательные меры и исключительной мерой уголовное наказание в отношении несовершеннолетних, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести", – заявила Яровая на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она также напомнила, по таким делам у следствия есть право с согласия прокурора прекратить дело и инициировать перед судом применение принудительных мер воспитательного характера, но таких решений всего лишь 6%.

"Наша задача – выработать современные формы воспитательного характера в отношении "оступившихся" подростков как альтернативу наказанию и дать шанс на исправление", - подчеркнула зампред нижней палаты парламента, добавив, что "это даст шанс обществу сохранить тысячи молодых судеб".

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