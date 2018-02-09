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Температурные "качели" ожидают свердловчан в грядущий уикендСегодня в 09:02

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С небольшим снегом.

Грядущие выходные на Среднем Урале ознаменуются потеплением. Днем в пятницу, 9 февраля, в среднем по региону температура воздуха составит минус 1 – минус 6 градусов. В субботу: от -6 до -11, в воскресенье: от -7 до -12, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

По ночам будет изрядно холоднее: от -15 до -20 в ночь на субботу, от -14 до -19 в ночь на воскресенье (до -26 в горах и низинах).

На протяжении всего уикенда будет дуть юго-восточный ветер с порывами в 2-7 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность и местами небольшой снег.

В Екатеринбурге в выходные ожидается от -14 до -17 градусов по ночам и от -3 до -9 днем. Без существенных осадков.

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