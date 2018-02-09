Инфекцию подхватили 86 человек.

В Пхенчхане, где проходят XXXIII Зимние Олимпийские игры, зафиксирована вспышка норовируса. Об этом со ссылкой на оргкомитет ОИ-2018 сообщает Роспотребнадзор.

По данным на 7 февраля, заразу подхватили 86 человек, 63 из них заразились норовирусом в Молодежном центре Олимпиады. Среди заболевших - персонал пищеблоков в медиа-деревне.

В настоящее время власти Южной Кореи ищут источники распространения инфекции: обследован персонал и помещения пищеблоков, взяты пробы воды и еды.

Несколькими днями ранее более 1200 охранников ОИ-2018 также были сняты с работы в Пхенчхане из-за вспышки кишечной инфекции. На "боевом" посту до окончания карантина их сменили военные, передает "Уралинформбюро".