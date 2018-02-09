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Тест: Гори, гори ясно... или как сжечь ведьмуСегодня в 10:05

  • Текст

Вспоминаем времена инквизиции.

В феврале 1692 года доктор американской деревни Салем объявил, что три девочки находятся под властью ведьм. В ходе разбирательства 19 человек были повешены, один раздавлен камнями, 200 заключены в тюрьму. Салемский процесс был лишь отголоском европейской охоты на ведьм. Число ее жертв исчисляется десятками тысяч. Люди гибли из-за предрассудков. Знаете ли вы, как определить и одолеть ведьму? Выясните с тестом от "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

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