Вспоминаем времена инквизиции.

В феврале 1692 года доктор американской деревни Салем объявил, что три девочки находятся под властью ведьм. В ходе разбирательства 19 человек были повешены, один раздавлен камнями, 200 заключены в тюрьму. Салемский процесс был лишь отголоском европейской охоты на ведьм. Число ее жертв исчисляется десятками тысяч. Люди гибли из-за предрассудков. Знаете ли вы, как определить и одолеть ведьму? Выясните с тестом от "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО