Ради их семей.

Завкафедры психиатрии медуниверситета Башкирии Владимир Юлдашев заявил, что спасение недоношенных детей равносильно вмешательству в "божественные дела". С таким мнением врач выступил на заседании регионального совета по науке при главе республики, передает "Уралинформбюро".

Юлдашев сказал, что благодаря новейшим технологиям врачи могут выходить новорожденных весом 500-600 граммов. При этом, отметил психиатр, обратной стороной такого научного прогресса становится переполненность детских отделений "детьми с аутизмом, отставанием в развитии". Многие из тех, кого спасли врачи, становятся инвалидами, считает он.

"Что делают в западных странах? Они иногда отключают аппаратуру дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи с детьми весом 500 граммов. Мы же из псевдогуманизма…", — передает слова ученого ProUfu.ru.

Врача прервали коллеги. После таких высказываний, прессу выставили из зала совещаний.

По данным Росстата в 2017 году в Башкирии родились 49 260 детей (на 6448 меньше, чем в 2016). В возрасте до года погибло 344 ребенка (в 2016 – 339).

Позднее Владимир Юлдашев открестился от своих слов. По его мнению, СМИ исказили его выступление на заседании совета по науке. Он отметил, что лишь привел пример аналогичной ситуации на Западе. "В последующем я сказал, что у нас так не делают, у нас гуманное отношение к медицине и мы, врачи, стараемся выхаживать и в последующем была предложена система, мы говорили, что нужно оказывать помощь, как детям, так и родителям", – цитирует его православный портал "Милосердие".