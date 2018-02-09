×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Башкирский психиатр призвал не спасать недоношенных детей Сегодня в 10:39

Ради их семей.

Завкафедры психиатрии медуниверситета Башкирии Владимир Юлдашев заявил, что спасение недоношенных детей равносильно вмешательству в "божественные дела". С таким мнением врач выступил на заседании регионального совета по науке при главе республики, передает "Уралинформбюро".

Юлдашев сказал, что благодаря новейшим технологиям врачи могут выходить новорожденных весом 500-600 граммов. При этом, отметил психиатр, обратной стороной такого научного прогресса становится переполненность детских отделений "детьми с аутизмом, отставанием в развитии". Многие из тех, кого спасли врачи, становятся инвалидами, считает он.

"Что делают в западных странах? Они иногда отключают аппаратуру дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи с детьми весом 500 граммов. Мы же из псевдогуманизма…", — передает слова ученого ProUfu.ru.

Врача прервали коллеги. После таких высказываний, прессу выставили из зала совещаний.

По данным Росстата в 2017 году в Башкирии родились 49 260 детей (на 6448 меньше, чем в 2016). В возрасте до года погибло 344 ребенка (в 2016 – 339).

Позднее Владимир Юлдашев открестился от своих слов. По его мнению, СМИ исказили его выступление на заседании совета по науке. Он отметил, что лишь привел пример аналогичной ситуации на Западе. "В последующем я сказал, что у нас так не делают, у нас гуманное отношение к медицине и мы, врачи, стараемся выхаживать и в последующем была предложена система, мы говорили, что нужно оказывать помощь, как детям, так и родителям", – цитирует его православный портал "Милосердие".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
мдя... Сегодня в 12:26

Его родителей надо было обязать сделать аборт, а не плодить таких моральных уродов, как этот тип. В будущем наверняка будут отслеживать пока ещё не рождённых детей и на предмет их моральных качеств, откроют какие-то гены, которые отвечают за мораль. И если в их ДНК будут какие-то другие гены морального разложения, как у этого типа, то учёные будут на это реагировать, может быть даже и внедрением в генную программу для корректировки морального уродства. А сейчас. увы, такие моральные уроды плодятся без всякой корректировки.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×