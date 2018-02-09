Ребенка нашла полиция.

В столице Урала 5-летняя девочка ушла из детского сада № 40/228. 8 февраля ребенок отправился за периметр во время дневной прогулки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Воспитатель не обратила на это внимание. По словам женщины, она отвлеклась на других детей, которые катались с горки. Заведующая обратилась в правоохранительные органы спустя 40 минут. Ребенка на улицах города обнаружили сотрудники полиции.

Периметр детсада огорожен забором, калитка и ворота закрываются на щеколду. Прокуратура проводит проверку по инциденту.