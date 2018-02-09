В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушла из детского садаСегодня в 10:37
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Ребенка нашла полиция.
В столице Урала 5-летняя девочка ушла из детского сада № 40/228. 8 февраля ребенок отправился за периметр во время дневной прогулки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Воспитатель не обратила на это внимание. По словам женщины, она отвлеклась на других детей, которые катались с горки. Заведующая обратилась в правоохранительные органы спустя 40 минут. Ребенка на улицах города обнаружили сотрудники полиции.
Периметр детсада огорожен забором, калитка и ворота закрываются на щеколду. Прокуратура проводит проверку по инциденту.
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Дак щеколду любой ребенок откроет Надо закрывать ворота и калитки на замок. . Я сама в детстве любила путешествовать, сбегали, было такое. Правда из детского садика не удавалось сбегать, как-то следили за нами. А вот потом из школы с уроков, с продлёнки, из пионерских лагерей, каюсь, сбегали. А просто так, ради приключения. И была вроде почти примерной девочкой. Но ведь действительно воспитатели и учителя не всегда в состоянии уследить за всеми. А потом. когда мне было 20 лет, я была пионервожатой в лагере, ох, и следила же я за ними, всегда была в боевой готовности, знала, как дети могут свалить из лагеря, потому что сама была такой, поэтому никакого спуску им не давала, жёсткий контроль, уставала жутко, бегала за ними за всеми по лагерю, вылавливала их ещё до того, как они намылились сбежать, знала все их хитрости по своему детству с приключениями.ответить
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