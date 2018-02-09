В города игр российской команды.

Авиакомпания "Аэрофлот" разработала специальный тариф для болельщиков сборной РФ. Согласно информации, размещенной на сайте перевозчика, перелет в города-участники ЧМ, где будут проходить игры отечественной команды, обойдется россиянам всего в 5 рублей (в одну сторону). В эту сумму включены все таксы и сборы, передает "Уралинформбюро".

"Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов "Аэрофлота" внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах 3 дней от даты игры, включая дату игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). Перевозка будет осуществляться собственными рейсами ПАО "Аэрофлот", - говорится на сайте компании.

Чтобы улететь в 11 городов по спеццене, любителям футбола нужно выполнить три условия: купить билет на матч с участием сборной РФ, получить паспорт болельщика FAN ID и заполнить заявку на сайте Росконгресса. После прохождения всех этих этапов россиянам будут присланы промокод и ссылка для оформления авиабилета.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в 11 городах. Сборная РФ в рамках группового этапа встретится на поле с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Матчи с участием отечественной команды пройдут в Москве (14 июня), Санкт-Петербурге (19 июня) и Самаре (25 июня).