"Аэрофлот" доставит болельщиков на матчи ЧМ за 5 рублейСегодня в 11:49
- Текст
- Комментарии (1)
В города игр российской команды.
Авиакомпания "Аэрофлот" разработала специальный тариф для болельщиков сборной РФ. Согласно информации, размещенной на сайте перевозчика, перелет в города-участники ЧМ, где будут проходить игры отечественной команды, обойдется россиянам всего в 5 рублей (в одну сторону). В эту сумму включены все таксы и сборы, передает "Уралинформбюро".
"Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов "Аэрофлота" внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах 3 дней от даты игры, включая дату игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). Перевозка будет осуществляться собственными рейсами ПАО "Аэрофлот", - говорится на сайте компании.
Чтобы улететь в 11 городов по спеццене, любителям футбола нужно выполнить три условия: купить билет на матч с участием сборной РФ, получить паспорт болельщика FAN ID и заполнить заявку на сайте Росконгресса. После прохождения всех этих этапов россиянам будут присланы промокод и ссылка для оформления авиабилета.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в 11 городах. Сборная РФ в рамках группового этапа встретится на поле с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Матчи с участием отечественной команды пройдут в Москве (14 июня), Санкт-Петербурге (19 июня) и Самаре (25 июня).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
дак, чтобы задарма полетать, можно и болельщиком прикинуться, а на самом деле по своим личным делам...хаответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:20
В Екатеринбурге на "зебре" сбили пешехода
Скорая - на месте.Сегодня в 19:05
На Среднем Урале растет количество заболевших ОКИ и ОРВИ
Эпидемия пока не началась.Сегодня в 18:43
Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
Базироваться на Урале никто не захотел.Сегодня в 18:05
Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
Горожане и активисты пришли с жалобами на предприятие.Сегодня в 17:56
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Пострадали люди.Сегодня в 17:44
Рыбака с самой маленькой рыбой наградят на свердловском турнире
По зимней ловле.Сегодня в 17:33
Российские олимпийцы отказались нести нейтральный флаг
На церемонии открытия Игр-2018.Сегодня в 17:11
920 российских атлетов поучаствуют в альтернативных играх
Вместо Пхенчхана – Сыктывкар.Сегодня в 17:06
"Аэрофлот" проверит ручную кладь пассажиров дважды
На соответствие нормам.Сегодня в 17:02
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:50
ЦБ снизил ключевую ставку
До 7,5%.Сегодня в 16:47
Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
Из-за бесхозного предмета.Сегодня в 16:39
Куйвашев откроет в Академическом почтовое отделение нового формата
Первое на Урале.Сегодня в 16:31
В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
После обеда от "Золушки".Сегодня в 16:29
В Челябинске бомж ограбил египтянина
Его задержали.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- Сегодня в 18:43Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
- Сегодня в 18:05Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
- Сегодня в 16:47Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:31В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
- Сегодня в 16:01Свердловский Фонд ублажил 147 тысяч человек
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.