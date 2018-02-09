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Ведущая "Ревизорро" устроила беспредел в Березовской больницеСегодня в 12:17

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Из-за несуществующей жалобы.

В Березовскую ЦГБ нагрянула съемочная бригада программы "Ревизорро: Медицинно" телеканала "Пятница". Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор местной газеты Сергей Стуков.

"Бригада ревизорро приехала в составе больше десяти человек, с охраной-амбалами, врывались в кабинеты медиков, снимали туалет. Охрана блокировала кабинеты медицинских работников и не выпускала сотрудников из кабинетов", – написал журналист (орфография и пунктуация автора – прим.ред.).

Телевизионщики проверяли жалобу местной жительницы, которая якобы с декабря не может пройти процедуру эндоскопии даже платно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, жалоб на недоступность услуг в березовской больнице в ведомство не поступало. Женщина не обращалась ни к главному врачу больницы, ни в фонд ОМС. Тем не менее, медицинскую помощь пациентке уже оказали. После выхода программы в эфир минздрав проведет внутреннюю проверку.

Оценить действия съемочной бригады в ведомстве не смогли. "С нами на связь журналисты не выходили, о съемках не предупреждали, нас на месте не было", – сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Главного врача Березовской ЦГБ на месте не оказалось. В приемной же ответили, что произошедшее никто в больнице комментировать не будет.

Согласно информации на сайте телеканала "Пятница", ведущая программы проверяет "качество оказываемых услуг, постоит в очередях и выяснит, какие процедуры нам предлагают в нагрузку и чем на самом деле лечат болезни".

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