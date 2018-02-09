66 свердловских сирот получили ключи от новых квартирСегодня в 12:53
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По спецпрограмме.
Церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, прошла в Качканаре. С новосельем их поздравил глава города Сергей Набоких.
"Уважаемые качканарцы, сегодня дом-красавец распахнет перед вами свои двери, вы получите ключи от новых квартир. У всех вас не простая судьба – детство без родителей, хочу пожелать, чтобы семьи в этом доме были полными, детям вдоволь доставалось родительской любви и заботы, комфорта и уюта", – пожелал он собравшимся.
Возведение 30-квартирного дома началось в октябре 2016 года, а в декабре 2017-го об был сдан. Общая площадь жилья составила 1071,9 квадратных метра. На его строительство из казны Свердловской области было направлено 41,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Чуть раньше договоры найма специализированного жилфонда подписали 30 детей-сирот из Краснотурьинска и шесть из рабочего поселка Малышева.
В Малышева на средства регионального кошелька в доме на улице Тимирязева было построено шесть квартир общей площадью 216 "квадратов". Отчисления составили 8,6 миллиона рублей.
Возведение многоквартирного дома в Краснотурьинске общей площадью 1081,5 квадратного метра обошлось свердловской казне в 40,3 миллиона рублей.
По прогнозам фонда жилищного строительства, в текущем году новые благоустроенные квартиры получат более 800 детей-сирот. На эти цели направлено 850 миллионов рублей из областного бюджета, еще 234,7 тысячи – из федеральной казны.
С 2010 года в рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, свои "углы" обрели 4 893 человека. Профильные траты региона превысили 7 миллиардов рублей.
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