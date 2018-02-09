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Ространснадзор накажет виновных в отключении огней на екатеринбургской телебашнеСегодня в 15:04

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Когда их найдет транспортная прокуратура.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку из-за погасших на недостроенной телебашне сигнальных огней. По словам старшего помощника Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Лианы Ергашевой, разбираться в ситуации сотрудники ведомства будут 30 дней.

В свердловском управлении Ространснадзора "Уралинформбюро" заявили, что отключение сигнальных огней на объекте может быть очень опасно. В ведомстве пообещали наказать виновных по результатам прокурорской проверки.

Вечером 8 февраля екатеринбуржцев напугал сильный хлопок в районе телебашни. После взрыва, по словам очевидцев, с верхушки строения полетели бетонные осколки размером до 2-3 сантиметров. В УГМК, сносящей символ столицы Урала, опровергли факт разлета осколков.

Точная дата окончательного демонтажа башни неизвестна.

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