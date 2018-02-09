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Стала известна причина гибели югорчанина в очереди к врачуСегодня в 13:25

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Ему не могли помочь.

Главный врач нижневартовской городской поликлиники Андрей Самохвалов назвал причину смерти горожанина в медучреждении.

"Вскрытие произведено. У мужчины случилась сосудистая катастрофа, несовместимая с жизнью. Точный диагноз назвать не могу – это врачебная тайна. Причина смерти в позднем обращении. Молодые люди сегодня тянут до последнего с обращением", – отметил медик.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 32-летний мужчина обратился в больницу рано утром 8 февраля. В регистратуре он взял талончик к терапевту на текущее время. Называть причину обращения регистратору он отказался. Через 10 минут в очереди к врачу мужчина внезапно упал. Врачи больницы тут же стали оказывать ему помощь. Через 12 минут на место прибыла скорая, но и реаниматологи не смогли спасти мужчину. Следователи проводят проверку по данному факту.

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Молодой югорчанин умер в очереди к врачу

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