Различного назначения.

12 февраля 2018 года свердловские полицейские получат новые машины. На площади 1905 года в Екатеринбурге ключи от 239 автомобилей им вручат губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник ГУ МВД по региону Михаил Бородин.

Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, транспорт был приобретен на деньги из областной казны в рамках соглашения между региональными властями и МВД России о софинансировании расходов по материально-техническому обеспечению полиции.