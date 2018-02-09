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Младенческая смертность на Среднем Урале снизилась на 14%Сегодня в 15:01

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Благодаря проектной работе.

Смертность среди новорожденных в Свердловской области в 2017 году упала на 14,3%. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департаменте информационной политики. Пренатальной диагностикой на Среднем Урале охвачены 97,4% беременных.

Цифр достигли методами проектной работы в рамках основных направлений программы "Пятилетка развития". В реализации находятся 12 приоритетных проектов и одна приоритетная региональная программа экономического и социального развития. Общий бюджет проектов составил 24,6 миллиарда рублей, из них более половины – из внебюджетных источников.

На заседании проектного комитета замруководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий назвал результаты проектной работы и в сфере образования.

В рамках проекта по доступному дополнительному образованию регион выиграл федеральный конкурс на создание детских технопарков "Кванториум". Фонд "Золотое сечение" начал работу с талантливыми детьми и молодежью. В рамках проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" 300 выпускников ссузов повысили свой уровень подготовки до стандарта WorldSkills. В 30 образовательных организациях готовят специалистов по новым профессиям.

Свердловская область стала пилотным регионом проекта "Современная цифровая образовательная среда". Средний Урал в числе первых внедрит на уровне среднего профессионального образования онлайн-курсы по перспективным направлениям, где одновременно смогут обучаться тысяча человек.

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