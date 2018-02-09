В Госдуме предложили поощрять ответственных водителейСегодня в 15:48
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За соблюдение ПДД и скоростного режима.
В Госдуме РФ предложили поощрять водителей, соблюдающих ПДД и скоростной режим. Такую инициативу в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России направил депутат Иван Сухарев, передает "Уралинформбюро".
Сухарев предложил создать специальную лотерею, призовой фонд которой будет формироваться из уплаченных правонарушителями штрафов. Те водители, которые ответственно относятся к ПДД, смогут регистрироваться в ней.
В качестве примера депутат привел шведскую акцию "Лотерея камеры контроля скорости". Ее смысл заключался в том, что "гонщики" получали административные штрафы по месту жительства, а ответственные водители – поощрения.
После такого стимулирования средняя скорость автомобильного потока на участке снизилась на 22%.
Сухарев заметил, что считает целесообразным провести аналогичный эксперимент в Москве. Если затея окажется удачной, депутат предлагает "разработать план по созданию полномасштабной конкурсной системы по всей России", пишет RT.
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