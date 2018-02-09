Составлен ТОП самых надежных подержанных автомобилейСегодня в 15:54
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На российском рынке.
Эксперты компания CarPrice составили список наиболее надежных машин на российском вторичном рынке, произведенных с 1993-го по 2008 год. Аналитики основывались на данных о почти 150 тысячах подержанных автомобилей из разных регионов страны, пишет Аutonews.
Самыми популярными автомобилями 1993-1998 годов выпуска стали Audi A6, Volkswagen Passat, "пятерка" BMW, Honda CR-V первого поколения, а также Mercedes-Benz E-Class, Opel Vectra B и Nissan Primera.
Самыми надежными названы кроссовер Honda CR-V, Opel Vectra B и Audi A6.
Среди машин, произведенных в конце 1990-х и начале 2000-х, самые популярные - рестайлинговый Volkswagen Passat B5, кроссовер первый BMW X5 и Audi A4 второго поколения. Самые надежные - Smart ForTwo I, Honda CR-V и Toyota RAV4.
Автомобили оценивались, в частности, по состоянию кузова, техническим параметрам и состоянию салона, передает "Уралинформбюро".
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