×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Составлен ТОП самых надежных подержанных автомобилейСегодня в 15:54

  • Текст

На российском рынке.

Эксперты компания CarPrice составили список наиболее надежных машин на российском вторичном рынке, произведенных с 1993-го по 2008 год. Аналитики основывались на данных о почти 150 тысячах подержанных автомобилей из разных регионов страны, пишет Аutonews.

Самыми популярными автомобилями 1993-1998 годов выпуска стали Audi A6, Volkswagen Passat, "пятерка" BMW, Honda CR-V первого поколения, а также Mercedes-Benz E-Class, Opel Vectra B и Nissan Primera.

Самыми надежными названы кроссовер Honda CR-V, Opel Vectra B и Audi A6.

Среди машин, произведенных в конце 1990-х и начале 2000-х, самые популярные - рестайлинговый Volkswagen Passat B5, кроссовер первый BMW X5 и Audi A4 второго поколения. Самые надежные - Smart ForTwo I, Honda CR-V и Toyota RAV4.

Автомобили оценивались, в частности, по состоянию кузова, техническим параметрам и состоянию салона, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×