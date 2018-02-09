Долги по зарплате выбивает прокуратура.

Более 2,8 миллиона рублей задолжало своим сотрудником новоуральское ОАО "Хлеб". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2016 года предприятие было признано банкротом. В отношении него открыли конкурсное производство.

Позже на совещании при прокуроре города было установлено, что у организации имеется задолженность перед 119 бывшими работниками. Перед конкурсным управляющим поставили задачу скорейшего ее погашения.

За декабрь 2017 года – январь 2018 года удалось выплатить новоуральцам половину сумму – 1,4 миллиона рублей. Погашение оставшейся части долга находится на особом контроле прокуратуры.