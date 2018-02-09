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Грипп атаковал ЮгруСегодня в 16:06

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Заболеваемость растет.

В Югре стремительно растет уровень заболеваемости гриппом. В семи муниципальных образованиях за неделю показатель вырос более, чем на 50%. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в Кондинском районе заболеваемость выросла на 88%, в Советском – на 86%, в Березовском – на 84%. В пяти муниципалитетах уже превышена отметка в 1000 случаев на 100 тысяч населения. Например, в Урае за неделю показатель – 1 236 человек, в Нефтеюганске – 1 234, в Октябрьском районе – 1082.

Чтобы снизить риск распространения гриппа и ОРВИ, санврачи предлагают усилить контроль за введением карантина и ограничением массовых мероприятий. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что учителя и воспитатели не могут быть допущены до работы без прививки.

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