Заболеваемость растет.

В Югре стремительно растет уровень заболеваемости гриппом. В семи муниципальных образованиях за неделю показатель вырос более, чем на 50%. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в Кондинском районе заболеваемость выросла на 88%, в Советском – на 86%, в Березовском – на 84%. В пяти муниципалитетах уже превышена отметка в 1000 случаев на 100 тысяч населения. Например, в Урае за неделю показатель – 1 236 человек, в Нефтеюганске – 1 234, в Октябрьском районе – 1082.

Чтобы снизить риск распространения гриппа и ОРВИ, санврачи предлагают усилить контроль за введением карантина и ограничением массовых мероприятий. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что учителя и воспитатели не могут быть допущены до работы без прививки.