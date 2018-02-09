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Обновленная столовая ЕВРАЗ НТМК приняла первых посетителейСегодня в 16:16

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Работать она будет круглосуточно.

В цехе по ремонту металлургического оборудования №3 ЕВРАЗ НТМК торжественно открыли обновленную столовую. В церемонии приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, председатель профкома комбината Владимир Радаев, и специалисты компании "КорпусГрупп", обеспечивающей питание на предприятиях ЕВРАЗа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, в столовой отремонтированы все помещения и коммуникации. В обеденном зале установлена новая мебель. Для кухни закуплено современное оборудование: морозильные камеры, пароконвектоматы, жарочные шкафы и плиты, а также посуда. На раздаче для подогрева вторых блюд есть специальный гриль. В целом ремонт пищеблока обошелся в 35 миллионов рублей.

Обновленная столовая будет работать круглосуточно. За раз зал может вместить около 90 человек, ежедневно через него буду проходить 270 металлургов.

Стоит отметить, что на территории ЕВРАЗ НТМК действует 19 столовых. Каждый работник комбината ежесменно получает спецдотацию за каждый отработанный час для оплаты горячего питания в заводских столовых. Таким образом, ЕВРАЗ компенсирует сотрудникам значительную часть расходов на питание.

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