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Куйвашев откроет в Академическом почтовое отделение нового форматаСегодня в 16:39

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Первое на Урале.

12 февраля 2018 года в самом перспективном районе столицы Урала - Академическом торжественно откроется отделение почтовой связи нового формата. В церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, член совета директоров АО "РСГ-Академическое" Алексей Воробьев и директор макрорегиона Урал "Почты России" Дмитрий Киселев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика.

Новое отделение связи на проспекте Сахарова, 78 будет одним из самых крупных почтовых офисов мегаполиса. На 100 квадратных метрах разместятся центр выдачи и приема посылок, пять операционных окон, почтомат и зона круглосуточного обслуживания. Последние позволят клиентам в удобное время забрать посылки и бандероли.

Среди нововведений - терминалы самообслуживания, с помощью которых можно самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала ФГУП "Почта России", отделению, аналогов которого нет на Урале, присвоен индекс 620105. Ему предстоит обслуживать 50 000 жителей Академического. В будущем в микрорайоне планируется открыть еще один почтовый офис.

Стоит отметить, что до конца февраля в Екатеринбурге двери для клиентов распахнут еще 8 отделений связи нового формата.

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