На соответствие нормам.

Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" будут проходить двойной контроль на соответствие нормам ручной клади. Проверять взятые в полет вещи будут на регистрации и перед посадкой в самолет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Представители компании будут проверять ручную кладь на соответствие нормам по размеру и весу специальными измерительными приборами. Если она окажется слишком большой, пассажиру придется сдать ее в багаж и при необходимости оплатить превышение нормы. За отказом соблюдать правила авиаперевозчика может последовать отказ в перевозке.

"Аэрофлот" особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

"Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов", - пояснили вы пресс-службе.