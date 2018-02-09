По зимней ловле.

10 февраля на льду Двуреченского водохранилища пройдет четвертый турнир по зимней рыбалке Chrome fishing-2018. Участие в нем примут сотрудники MidUral Group и предприятий Двуреченска. Традиционно в соревнованиях участвует два десятка команд. В каждой – по три человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга MidUral Group.

Определять победителя будут в пяти номинациях. Лучшую команду выберут по максимальному суммарному весу улова. В индивидуальном зачете будут чествовать рыбаков за самое быстрое бурение лунок, за саму крупную и самую мелкую пойманную рыбу и за максимальный суммарный вес улова.

Для гостей соревнований будет организовано горячее питание.