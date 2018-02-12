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Рабочая неделя поприветствует свердловчан гололедицей и снегомСегодня в 08:54

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В сопровождении восточного ветра.

Начало недели принесет свердловчанам облачную погоду и небольшой снег. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Уральском УГМС.

12 февраля автомобилистам следует быть аккуратней – на отдельных участках дорог будет гололедица. Днем атмосферная температура составит от -8 до -13 градусов.

В ночь на вторник специалисты прогнозируют от -15 до -20 градусов, днем 13 февраля – от -9 до -14. В ночь на среду – от -17 до -22, а днем 14 февраля будет чуть теплее – от -5 до -10 градусов.

Ветер - восточный, северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.

В Екатеринбурге понедельник также начнется с гололедицы и небольшого снега, температура воздуха составит от -8 до -10 градусов. Во вторник и среду существенных осадков синоптики не прогнозируют. По ночам: от -15 до -19, днем: от -8 до -12.

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