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Зимним школьным каникулам в России сулят смену датСегодня в 09:47

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Ради спорта.

Возможность переносить по времени зимние школьные каникулы необходимо прописать в законодательстве – такую идею сейчас рассматривают в правительстве РФ. Об этом со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина пишет "Российская газета".

Даты каникул хотят менять ради лыжного сезона. "Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет", – рассказал чиновник.

В пример политик привел европейскую практику. Если в январе в Альпах нет снега, то государства переносят детские каникулы. Гибкая система каникул позволяет популяризировать горнолыжный спорт, передает "Уралинформбюро".

"Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", – считает вице-премьер правительства.

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