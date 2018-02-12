Ради спорта.

Возможность переносить по времени зимние школьные каникулы необходимо прописать в законодательстве – такую идею сейчас рассматривают в правительстве РФ. Об этом со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина пишет "Российская газета".

Даты каникул хотят менять ради лыжного сезона. "Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет", – рассказал чиновник.

В пример политик привел европейскую практику. Если в январе в Альпах нет снега, то государства переносят детские каникулы. Гибкая система каникул позволяет популяризировать горнолыжный спорт, передает "Уралинформбюро".

"Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", – считает вице-премьер правительства.