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Екатеринбург простится с Яковом Спектором 13 февраляСегодня в 11:24

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Во Дворце народного творчества.

Прощание с бывшим председателем Общественной палаты Екатеринбурга Яковом Спектором пройдет 13 февраля. Гражданская панихида состоится во Дворце народного творчества на Фестивальной, 12. Начало – в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской думы. В церемонии прощания примут участие коллеги Якова Авдеевича, депутаты думы.

Яков Спектор ушел из жизни в 73 года, после продолжительной болезни. С 2015 года он возглавлял Общественную палату столицы Урала. 17 августа 2017 года Яков Авдеевич был удостоен знака "Почетный гражданин города Екатеринбурга". Яков Спектор являлся депутатом и заместителем председателя Екатеринбургской городской Думы в IV и V созывах.

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