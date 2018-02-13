"ТюменьАгро" сбрасывало стоки в воду.

Управление Росприроднадзора по Тюменской области нашло предприятие, сбрасывавшее опасные вещества в реку Молчанку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки ООО "ТК "ТюменьАгро" специалисты Росприроднадзора и областной прокуратуры обнаружили на территории предприятия накопитель, заполненный сточными водами красного цвета. Из резервуара площадью 50 на 20 метров воду насосами перекачивали в ближайший сточный канал.

Стоит напомнить, в конце января река и лед на ней окрасились в кроваво-красный цвет. Фото местности выкладывали в соцсети жители ближайшей деревни. Специалисты Росприроднадзора взяли пробу воды и льда. В них были превышены предельно допустимые концентрации азотов аммония и нитратов, фенола, железа, марганца и меди.

Ведомство составило протокол об административном правонарушении в отношении "ТюменьАгро". Назначена экспертиза производственных стоков, а также осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территории и документов.

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