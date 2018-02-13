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Парацетамол делает человека старее на 35 лет12 февраля в 12:51

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Истощая половые гормоны.

Американские ученые выяснили, что парацетамол повышает риск бесплодия и возникновения у плода пороков развития.

Исследователи из организации Human Longevity выяснили, что прием лекарства приводит к истощению половых гормонов: из-за этого организм фактически стареет на 35 лет, передает "Уралинформбюро".

С учетом резкого скачка "возраста", нервная и репродуктивная системы человека испытывают негативное воздействие, а также увеличивается риск выкидыша, пишет "Лента".

В исследовании участвовало 455 человек старше 18 лет. Кроме того, использовались сведения о 1880 европейских близнецах и 1235 людях с афроамериканскими и испанскими корнями.

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