Получением новых авто.

Церемония передачи сотрудникам свердловской полиции 239 новых машин парализовала движение в центре Екатеринбурга. Две сотни авто начали одновременно выезжать: ради них перекрыли проспект Ленина от Площади 1905 года до улицы Карла Либкнехта, передает "Уралинформбюро".

Из-за "пышной" церемонии скорость движения по проспекту Ленина в отсутствие традиционных заторов составляет 5-7 километров в час. При этом участок улицы 8 Марта (от Малышева до переулка Химиков) тоже еле движется: там, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", машины перемещаются со скоростью 5 километров в час.

Встали автомобили и на улице Хохрякова (от гимназии №5 до проспекта Ленина). Скорость движения на этом участке дороги составляет 3 километра в час.

Горожане также остались недовольны столь пышным вручением подарков свердловской полиции. В паблике "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" некоторые размышляют о сомнительности проведения подобных мероприятий на центральных улицах.

Ранее по теме:

Более 200 новых авто купили власти Среднего Урала для полицейских