Дети не будут учиться неделю.

Во всех школах и ссузах Перми приостановлен учебный процесс. Соответствующее предписание выпустил главный санитарный врач края. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Дети не будут ходить на занятия по 17 февраля включительно.

Причиной карантина стал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог среди школьников превышен на 36%.

Ограничение также коснулось организаций дополнительного образования, связанного с массовым пребыванием детей.