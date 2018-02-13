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С разрешения властей: "Яндекс.Такси" на Среднем Урале зачистят от нелегалов12 февраля в 14:59

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Ради порядка и безопасности.

В "Яндекс.Такси" на территории Свердловской области больше не смогут работать водители без разрешения на осуществление таксомоторных перевозок. Об этом говорится в соглашении, которое руководство сервиса подписало с региональным министерством транспорта, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

По мнению министра Василия Старкова, документ позволит упорядочить пассажирские перевозки в регионе, развить рынок и мотивирует водителей выйти из "тени". "Легализация этого рынка позволит повысить качество и безопасность услуг легковых такси", - уверен он.

Минтранс предоставит "Яндекс.Такси" данные о действующих разрешениях. Интернет-сервис будет периодически сверять их со списками министерства. Заказы будут попадать только верифицированным водителям. Также служба такси будет предоставлять в министерство справочную информацию о максимально разрешенном тарифе, количестве автомобилей и заказов в месяц.

"Процесс будет автоматизирован. Подобная схема взаимодействия уже несколько лет успешно работает в Москве и внедряется в Санкт-Петербурге", - пояснил директор по операционному управлению бизнесом в России ООО "Яндекс.Такси" Алексей Сохович-Канаровский.

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