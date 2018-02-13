Подарок сделал депутатский фонд.

Необычный подарок получил музей "Коляда-театра". В конце прошлой недели "Зяблицев-Фонд" передал ему офицерскую шинель.

"У нас в "Зяблицев-Фонде" регулярно проводится акция "Отдай даром". Люди сдают ненужные им вещи, а мы передаем тем, кто в них нуждается. Направляем в социальные службы, организации ветеранов и инвалидов. Много заявок поступает от многодетных семей", - рассказал "Уралинформбюро" депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев.

Ситуация с шинелью, по словам народного избранника, является необычной: "Нам передали в пакете вместе с другой одеждой офицерскую шинель. А в театре она как раз может пригодиться".