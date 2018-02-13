Рассказал адвокат.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обнародовал мотивировку по делу Юлии Савиновских. Почему детей не вернули екатеринбурженке, удалившей себе грудь, "Уралинформбюро" рассказал ее адвокат Алексей Бушмаков.

По словам юриста, у суда было три основные претензии. Во-первых, поведение Юлии в социальных сетях. Во-вторых, по мнению судьи, "она ведет себя как мужчина, и, по сути, ее брак считается однополым, а в однополых браках дети воспитываться не могут". В-третьих - педагогическая запущенность детей. Специалисты опеки, делая такой вывод, не учитывали отставание в развитии из-за тяжелых заболеваний, отметил адвокат.

Юлию Савиновских лишили права опеки над двумя приемными мальчиками после того, как она прошла через операцию по удалению груди. Кроме того, женщина вела блог от лица трансгендера. По мнению представителей опеки, блогерша намеревалась сменить пол. В суде екатеринбурженка пыталась доказать, что не планирует дальнейших изменений в своем теле.

Бушмаков подчеркнул, что судья вынесла решение, не дождавшись заключения психиатрической экспертизы.

Юлия Савиновских и ее адвокат намерены обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях - вплоть до Европейского суда по правам человека.

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