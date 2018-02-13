Начальника железнодорожного вокзала Екатеринбурга "сошлют" в Европу12 февраля в 17:05
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Перенимать опыт.
Сотрудники железнодорожного вокзала Екатеринбурга, отвечающие за обслуживание пассажиров, перед чемпионатом мира по футболу пройдут специальную подготовку.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, начальник вокзала, его зам и дежурные помощники "подтянут" свое знание иностранного языка с помощью специальной электронной образовательной платформы. А инспекторы входного контроля до мундиаля научатся работать с установленным на вокзальном комплексе досмотровым оборудованием и узнают методы визуальной диагностики психоэмоционального состояния посетителей.
Помимо этого, глава железнодорожного вокзала уральской столицы, в числе других глав станционных сооружений городов-участников ЧМ-2018, переймет опыт у иностранных коллег, пройдя стажировку на вокзалах Европы. Полученные знания позволят ему не только достойно принять гостей главного спортивного события страны, но и обеспечить более комфортную среду для пассажиров.
Ранее специальную подготовку также прошли сотрудники Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" и "Свердловской пригородной компания". Их обучили тонкостям взаимодействия с инвалидами.
Всего с февраля по май 2018 года специальную подготовку к ЧМ-2018 должны пройти более 3300 сотрудников 31 железнодорожного вокзала страны.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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