Проверила столовую.

Съемочная бригада программы "Ревизорро" телеканала "Пятница" проверили точку питания в Уральском государственном аграрном университете. Фото и видео с новой ведущей Настасьей Самбурской в столовой выкладывают студенты вуза.

"Очень интересно было наблюдать за съемками изнутри и принимать непосредственное участие. Настасья предложила мне пообедать с ней, и дать интервью телеканалу пятница. Она была приятно удивлена нашими ценами. В процессе проверки было обнаружено немного пыли, тем не менее надеемся на хороший результат и ждем вердикт программы", – написал в Instagram пользователь kirillleontiev (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

#ургау#ревизорро#самбурская Публикация от ✨Татьяна🐼 (@taatka.ryzhkova) Фев 12, 2018 в 1:28 PST

На видео у другого пользователя ведущая действительно восхищается ценами в вузовской столовой и предлагает своим коллегам переехать жить в Екатеринбург. Результаты проверки пока неизвестны, передает "Уралинформбюро".

Также известно, что Настасья Самбурская побывала в столовой Уральского федерального университета и даже выдала свои рекомендации.

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