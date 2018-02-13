Больше только Главпочтамт.

12 февраля 2018 года в Екатеринбурге была открыта первая "Почта будущего" - в Академическом. Участие в торжественной церемонии приняли глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Александр Якоб, член совета директоров "РСГ-Академическое" Алексей Воробьев и директор Управления ФПС Свердловской области – филиала "Почты России" Дмитрий Киселев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Жизнь не стоит на месте, она развивается, и для того, чтобы успевать за всеми тенденциями современного мира, необходимо меняться самим. Отрадно, что Почта России совершенствует формат своей работы. Новые технологии делают нас ближе к нашим друзьям и партнерам в других городах и странах. Совсем скоро в регионе пройдет череда российских и международных мероприятий. В свете этих событий особенно важно быть современными, в том числе при общении друг с другом", - отметил губернатор.

В почтовом отделении на проспекте Академика Сахарова внедрены новые интернет-сервисы и созданы все условия для удобства клиентов. Оно станет вторым и по площади, и по мощности после Главпочтамта.

"Отделение, которое мы открываем, будет очень востребованным. Академический быстро заселяется новыми жителями, и потребность в почтовых услугах здесь высока. В этом отделении мы ежедневно будем выдавать не менее 1,2 тысячи отправлений. Здесь внедрены самые новые почтовые технологии. Кроме того, на втором этаже здания нами создан учебно-методический центр, где будут проходить обучение все новые операторы Екатеринбурга", - рассказал Д.Киселев.

До конца марта в регионе свои двери распахнут еще 13 отделений "Почты будущего", подчеркнул он.

Стоит отметить, что появление в Академическом инновационного почтового отделения полностью соответствует утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным программе "Цифровая экономика".