Для смартфонов.

В Госдуме предложили упростить блокировку приложений, нарушающих авторские права и распространяющих пиратский контент. Соответствующие поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" внесли депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев ("Справедливая Россия").

В пояснительной записке депутаты вводят новое понятие "программное приложение": им называется "программа для ЭВМ, с помощью которой без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских и (или) смежных прав распространяются в сети Интернет".

При этом, если правообладатели обнаружат, что какое-нибудь приложение нарушает закон об авторских правах, они в праве через суд потребовать его блокировки, передает "Уралинформбюро".

По сведениям источника РБК в комитете по информполитике, скорее всего эти поправки будут одобрены. В частности, его глава Леонид Левин пояснил изданию, что новая норма закроет лазейку, позволявшую пиратам выполнять набор формальных требований и распространять чужой контент в магазинах приложений.

"Сейчас этот пробел закрывается, и возможности российского законодательства по защите авторов приводятся в полное соответствие с современным уровнем технологий", — отметил глава комитета.